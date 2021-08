Mere end 68 procent af de 18 til 29-årige i England har fået første stik. Her venter en studerende i London de obligatoriske 15 minutter, efter hun har fået et vaccinestik. (Arkivfoto).

Tilbud på takeaway skal overbevise unge briter om vaccine

Unge briter vil blive tilbudt rabat på takeaway og taxature, hvis de siger ja til at få en vaccine mod covid-19.

Det oplyser den britiske regering ifølge mediet BBC.

Regeringen har indgået flere partnerskaber med private selskaber, som skal få ordningen med rabat op at køre. Det gælder selskaber for levering af takeaway og køretjenester såsom Uber, Bolt, Deliveroo og Pizza Pilgrims.

Sundhedsministeriet oplyser, at der snart vil komme flere uddybende detaljer om partnerskaberne.

Et eksempel på ordningen er, at køretjenesten Uber i august vil sende en påmindelse ud til alle brugere, hvor de opfordres til at blive vaccineret.

Tjenesten vil også tilbyde rabat til unge, der er vaccineret, på køreture og de måltider, som den leverer via søskendetjenesten Uber Eats.

Mere end 68 procent af de 18 til 29-årige i England har fået første stik. For hele Storbritannien har mere end 72 procent af de voksne fået begge vaccinestik. 88,5 procent har fået mindst et.

Bolt, som også er en køretjeneste, vil tilbyde gratis ture til vaccinationscentre. Og madleveringsselskabet Deliveroo vil give kuponer til unge borgere, der bliver vaccineret.

Der er en række incitamenter i vente, oplyser sundhedsministeriet.

Det gælder kuponer og rabatkoder til borgere, som møder op ved midlertidige vaccinecentre eller booker en tid ved de vanlige steder. Derudover vil der komme konkurrence på sociale medier og tilbud på restaurantbesøg.

Sundhedsminister Sajid Javid takker de private selskaber for deres hjælp i vaccinekampagnen. Og han opfordrer de unge til at udnytte rabatterne.

Meldingen fra regeringen er den seneste i en række tiltag for at få flere til at blive vaccineret. I løbet af weekenden har der for eksempel været opsat en masse midlertidige vaccinecentre, hvor borgere kan blive stukket.