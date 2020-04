Tilbage fra barsel: Lidell stemmer for første gang i EU-Parlamentet

Da hun fødte i januar, meddelte hun, at hun ville starte sin periode som parlamentariker på en kort barsel frem til maj.

Men coronakrisen har fået EU-Parlamentet til at indføre fjernafstemning. Det har banet vejen for, at Linea Søgaard-Lidell torsdag indleder arbejdet tidligere end planlagt.

- Det er super fedt at få mulighed for at være med og udøve mit mandat, selv om det er en meget speciel situation.

- Jeg havde regnet med, at min debut skulle foregå i plenarsalen i Strasbourg og ikke i min stue med en baby på armen, siger hun.

Det er anden gang, at der kan fjernafstemmes ved en samling. Senest var i marts. Men Lidell manglede at underskrive nogle dokumenter for at begynde arbejdet. Dem er der nu styr på.

I EU-Parlamentet findes der ikke en decideret barselsordning, og derfor har der ikke været en stedfortræder for Lidell de sidste måneder.

Barsel regnes på lige fod med sygdomsfravær i EU-Parlamentet, hvor det ikke er muligt at stille med en stedfortræder. Men det arbejder Lidell for at få ændret.

- Vi ser i dag, at europaparlamentarikerne ikke kun er midaldrende mænd, som det måske var tidligere. Der er også yngre mænd og kvinder, som nok får brug for at skulle gå på barsel.

- Og hvis vi gerne vil have en bred repræsentation i europæisk politik er det også vigtigt, at der kan indkaldes en stedfortræder, siger hun.

Derfor har hun sammen med nogle kolleger i den liberale gruppe i EU-Parlamentet sendt et brev til EU-præsident Charles Michel for at få ændret reglerne.

- Det er et problem, at folks stemmer ikke er repræsenteret, mens folk er fraværende.

- Og det sætter også et pres på, at man kommer hurtigere tilbage, fordi man gerne vil repræsentere de vælgere, som har stemt på en. Så jeg ville ønske, der havde været en suppleant under mit fravær, siger hun.

Linea Søgaard-Lidell blev valgt til EU-Parlamentet i maj sidste år, men måtte vente med at indtage sin plads, til brexit blev en realitet.

Fjernafstemningen torsdag og fredag foregår ved, at medlemmerne af EU-Parlamentet får tilsendt stemmesedlen på e-mail. Her skal de afgive deres stemme og underskrift for derefter at skanne den ind og sende den tilbage.

Normalt skal medlemmer af EU-Parlamentet møde fysisk op og afgive deres stemme under plenarsamlinger i enten Strasbourg eller Bruxelles.