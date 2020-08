TikTok fjerner 380.000 hadefulde videoer

Det sociale medie TikTok har i år fjernet over 380.000 videoer fra amerikanske brugere som en del af en mission om at "eliminere had" på platformen.

TikTok har også udelukket 1300 brugere for at overtræde regler om hadefuldt indhold eller adfærd og slettet 64.000 kommentarer af samme grund.

- Vores mål er at eliminere had på TikTok, skriver Eric Han i et opslag.

Han tilføjer, at det ikke er lykkedes at opfange alt indhold med hadefulde budskaber.

- Men tallene er en indikation på vores dedikerede indsats, siger han.

TikToks bestræbelse på at bekæmpe had kommer på et tidspunkt, hvor appen i USA må forsvare sig mod, hvad det kalder "rygter og misinformation" om dets forbindelse til styret i Kina.

Donald Trump har med en såkaldt præsidentiel ordre givet TikToks moderselskab, det kinesisk-baserede ByteDance, tidsfrister for at indstille appen i USA og for at skille sig af med TikTok gennem et salg.

TikTok afviser at have videregivet informationer om amerikanske brugere til den kinesiske stat.

- Og det vil det heller ikke gøre, hvis det skulle blive spurgt, skrev selskabet for nylig.

- Enhver insinuation om det modsatte er ubegrundet og åbenlyst forkert.