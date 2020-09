Tidslinje: Ni måneder med corona - og en million døde

Ni måneder efter, at det nye coronavirus blev opdaget på et marked i byen Wuhan i Kina, har det spredt sig til alle klodens afkroge. Over 33 millioner mennesker er blevet testet positive for smitte.

Natten til tirsdag dansk tid rundede vi én million dødsfald blandt de coronasmittede, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i USA.

Eksperter mener, at det reelle antal dødsofre er højere, fordi et ukendt antal er døde rundt om i verden uden at være blevet testet.

Her kan du få et overblik over virussets vej fra Kina og videre til resten af verden:

* Det nye virus bliver opdaget i december 2019 på et marked i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen.

* 7. januar slår Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fast, at der er tale om et nyt coronavirus.

* 11. januar bekræftes det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan.

* 13. januar bliver det første tilfælde af coronavirus uden for Kina bekræftet i Thailand.

* I de følgende dage bekræftes de første smittede i USA, Nepal, Frankrig, Australien, Malaysia, Singapore, Vietnam og Taiwan.

* 23. januar lukker Wuhan, der er virussets epicentrum.

* 30. januar erklærer WHO udbruddet for en international sundhedskrise.

* 14. februar dør en kinesisk turist i Frankrig. Det er det første dødsfald som følge af coronavirus i Europa.

* 27. februar bliver den første dansker testet positiv for coronavirus i Danmark. Der er tale om en mand, der har været på skiferie i Norditalien.

* 8. marts lukker norditalienske regioner ned. Dagen efter beslutter Italiens regering at lukke hele landet ned.

* 11. marts erklærer WHO, at virusudbruddet er en pandemi.

* Samme dag bebuder den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), at skoler og institutioner lukker i to uger. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem. Forsamlinger på flere end 100 personer forbydes.

* 14. marts dør den første dansker, som er smittet med coronavirus.

* 2. april overstiger antallet af smittede på verdensplan en million, hvormed tallet er blevet fordoblet på en uge. Globalt har flere end 50.000 mennesker mistet livet.

* Samme dag begynder Wuhan i Kina langsomt at genåbne efter to måneders streng nedlukning.

* 4. maj genåbner Italien og flere andre europæiske lande langsomt. En række erhverv genoptager arbejdet i Italien, heriblandt fabrikker og byggeriet.

* 14. maj forudser FN, at coronapandemien vil betyde en nedgang i den globale økonomi på 3,2 procent, den værste nedgang siden depressionen i 1930'erne.

* 23. maj registrerer kinesiske myndigheder for første gang siden januar nul nye smittetilfælde.

* 27. maj bliver USA det første land til at runde 100.000 coronarelaterede dødsfald.

* 29. maj siger USA's præsident, Donald Trump, at USA afslutter samarbejdet med WHO, som han beskylder for at være for Kina-venlig.

* 3. juni genåbner Italien - som er et af Europas hårdest ramte lande - for turister.

* 19. juni siger WHO, at 150.000 nye smittetilfælde, der er registreret på verdensplan dagen inden, er det hidtil højeste antal på en enkelt dag. Siden er rekorden blevet slået flere gange.

* 28. juni runder verden 500.000 coronadødsfald og over 10 millioner bekræftede tilfælde af smitte.

* 15. juli meddeler amerikanske forskere, at den første vaccine, der er testet i landet, havde styrket patienternes immunforsvar og nu skulle igennem sidste testrunde. Dagen efter registrerede USA over 77.000 nye smittetilfælde på en enkelt dag. Det er det hidtil højeste.

* 28. juli råder Tyskland i sin rejsevejledning til at undgå de hårdest ramte dele af Spanien. I de kommende uger skærper flere lande deres rejsevejledninger - ikke kun til Spanien.

* 8. august runder Brasilien 100.000 coronarelaterede dødsfald. Det er verdens næsthøjeste efter USA.

* 11. august hævder Ruslands præsident, Vladimir Putin, at Rusland har udviklet verdens første coronavaccine.

* 16. august får flere nye smittetilfælde Italien til at lukke diskoteker og indføre påbud om at bære mundbind fra klokken 18.00 til 06.00. Flere andre lande, herunder Frankrig, Spanien og Sydkorea, oplever også en stigning i nye tilfælde.

* 31. august passerer det totale antal bekræftede smittetilfælde i USA seks millioner.

* 7. september overhaler Indien Brasilien og indtager andenpladsen (efter USA) på listen over lande med flest bekræftede smittetilfælde.

* 16. september registrerer Indien næsten 98.000 nye smittetilfælde på én dag og runder i alt fem millioner bekræftede smittetilfælde.

* 17. september advarer WHO om "en foruroligende udbredelse" af covid-19-smitte i Europa. Næsten fem millioner mennesker i Europa er smittet af virusset. Heraf har 227.000 mistet livet.

* 19. september runder verden 30 millioner bekræftede smittetilfælde.

* 22. september runder USA 200.000 coronarelaterede dødsfald.

* 24. september registrerer både Frankrig og Storbritannien det hidtil højeste antal smittede med coronavirus på en dag - 16.096 i Frankrig og 6634 i Storbritannien.

* 29. september runder antallet af coronadødsfald på verdensplan én million.

