Tidligere skotsk leder frikendt for seksuelle overgreb

Alex Salmond er i højesteret frikendt for at have begået seksuelle overgreb mod ni forskellige kvinder.

Skotlands tidligere førsteminister Alex Salmond er mandag blevet frikendt for anklager om seksuelle overgreb. Det skriver BBC.

65-årige Alex Salmond var anklaget for at have begået adskillige seksuelle overgreb mod ni forskellige kvinder i 2013. Men han er altså mandag kendt uskyldig i anklagerne ved højesteret i Edinburgh.

De i alt 13 anklager talte blandt andet forsøg på voldtægt, seksuelle overgreb og usømmelig adfærd. En anklage om overgreb mod en tiende kvinde er tidligere blevet droppet af anklagerne.

Til retten fortalte han, at alle anklager var "bevidst fundet på af politiske årsager". Ellers var de "overdrivelser", lød det ifølge BBC.

Han har også tidligere afvist alle anklager.

- Jeg er uskyldig i enhver kriminel handling. Jeg tilbageviser absolut disse påstande om kriminalitet. Og jeg vil forsvare mig til det yderste i retten, lød det i januar 2019, kort tid efter at han var blevet anholdt.

Han blev anholdt sidste år og løsladt mod kaution. Retssagen begyndte 9. marts i år.

Ved højesteret sagde Salmond, at han "aldrig har forsøgt at have seksuelle forhold med nogen uden samtykke".

Til journalister uden for retten siger Salmond, at han tiltro til landets retssystem er blevet "forstærket". Det skriver BBC.

Alex Salmond var førsteminister i Skotland fra 2007 til 2014 og partileder for partiet SNP, da skotterne i 2014 skulle stemme om selvstændighed fra Storbritannien. Ifølge anklagerne foregik alle overgrebene i denne periode.

Her kæmpede Salmond for at få Skotland løsrevet fra den britiske union. 55 procent af vælgerne valgte dog at stemme for at blive.

Efterfølgende trådte Alex Salmond tilbage. Han blev afløst på sin post af Nicola Sturgeon.