Tidligere oprørsgruppe får hård valgdebut i Colombia

Her står Farc til mindre end 0,5 procent af stemmerne.

Til gengæld ser de colombianske højrefløjspartier, der er kritiske over for en fredsaftale med eks-oprørsgruppen, ud til at blive valgets største vindere.

Farc stiller for første gang op som parti og var på forhånd spået et svært valg. En fredsaftale, der blev indgået i 2016, betyder, at partiet er garanteret ti ud af kongressens 280 sæder.

Men det bliver altså heller ikke til flere end det, viser de foreløbige tal.

- Farc er i en svær position, siger Leon Valencia, der er tidligere leder for oprørsgruppen ELN og i dag leder en tænketank for fred og forsoning.

- En langvarig krig har skabt en masse frygt og had til Farc, siger han.

Den nuværende præsident Juan Manuel Santos' parti ser også ud til at få et skuffende valg. Hans parti står til at blive det blot femtestørste.

Santos, der underskrev den historiske fredsaftale med Farc, træder i august tilbage som præsident efter to perioder. Første runde af præsidentvalget i Colombia finder sted 27. maj.

Søndagens valg var på forhånd udset som en test af den nationale opbakning til fredsaftalen.

Den tidligere præsident Alvaro Uribe, der har markeret sig som en skarp modstander af aftalen, er den helt store vinder af søndagens valg.

Hans parti, det højreorienterede Centro Democrático, står til 19 sæder i senatet og 33 sæder i underhuset.

Farcs deltagelse i søndagens valg har betydet, at valget er forløbet væsentligt mere roligt end normalt. Også oprørsgruppen ELN havde på forhånd meddelt, at den ville holde sig i ro på valgdagen.

Det endelige resultat af valget i Colombia forventes tidligt mandag.