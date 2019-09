Tidligere konservativ formandskandidat i England skifter parti

Sam Gyimah, der tidligere var medlem af det britiske parlament for Det Konservative Parti, har sluttet sig sammen med partiet De Liberale Demokrater. Det skriver BBC og Sky News.

Han er dermed det sjette parlamentsmedlem, der har skiftet til partiet. Det samme har blandt andre konservative Philip Lee og Luciana Berger og Chuka Umunna fra Labour gjort.

Det nye medlem blev præsenteret under et partimøde lørdag aften. Han vil "hjælpe til at skabe en ny kraft i britisk politik", forklarer han selv.

- Jeg vil gøre en forskel, jeg vil tjene mit land, siger han ifølge Sky News.

- Jeg har set på De Liberale Demokrater endnu en gang, og jeg er glad for at være her for at gå om bord på denne rejse, på dette tidspunkt med jer.

Gyimah var en af de 21 konservative, der blev bortvist fra partiet, efter at de havde gjort oprør mod premierminister Boris Johnson i et forsøg på at stoppe muligheden for, at briterne kan forlade EU uden en aftale 31. oktober.

Gruppen af konservative var medvirkende til, at en lov om at blokere brexit uden aftale blev vedtaget i det britiske underhus. Parlamentarikerne blev efterfølgende smidt ud af deres eget parti.

Det var ikke første gang, at Sam Gyimah strittede imod den konservative ledelse. I december sidste år trådte han tilbage som forsknings- og universitetsminister på grund af utilfredshed med den brexitaftale, der var forhandlet med EU.

Det var partiets daværende formand, Theresa May, der havde stået for aftalen. Det lykkedes dog ikke May at få parlamentets opbakning til skilsmisseaftalen, og derfor meddelte hun sin tilbagetræden.

Sam Gyimah meldte sig kort på banen som en mulig afløser for May til posten som konservativ formand og premierminister. Han trak sig dog kort tid efter og forklarede det med, at han ikke havde kunne samle den nødvendige opbakning.