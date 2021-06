Tidligere filippinsk præsident Benigno Aquino er død - 61 år

- Det er med dyb sorg, at jeg i morges fik meddelt, at den tidligere præsident Benigno Aquino er gået bort, siger Marvic Leonen, der blev udpeget af Aquino i 2012, i erklæringen.

- Det er en ære at have tjent ham. Han vil blive savnet, lyder det videre.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad årsagen til Aquinos død er, ligesom det heller ikke er oplyst, hvorfor han blev indlagt på hospitalet i første omgang.

Aquino, der blandt befolkningen var kendt som Noynoy, red på en bølge af popularitet i kølvandet på sin mors død i 2009 og vandt præsidentvalget i 2010. Aquinos mor, Corazon Aquino, var selv præsident fra 1986 til 1992.

Det var ifølge Benigno Aquino aldrig hans mission at blive præsident som sin mor, men "folket pegede på ham", har han sagt i et interview i 2013.

Hans far, der bar det samme navn som Benigno Aquino, var stor modstander af den tidligere præsident i Filippinerne Ferdinand Marcos, der sad ved magten fra 1965 til 1986.

Da Aquinos far vendte hjem fra at have været i politisk eksil, blev han dræbt i 1983. Begge Aquinos forældre anses i dag for at være ikoner for demokratiet i øriget.

Under et forsøg på et militærkup i 1987 mod Corazon Aquinos daværende administration, blev sønnen Benigno Aquino ramt af fem skud, mens to af hans livvagter blev dræbt.

Benigno Aquino tabte i 2016 valget til Rodrigo Duterte, der ofte er blevet sammenlignet med Donald Trump.

Aquino advarede dengang vælgerne mod at stemme på Duterte, da det ville betyde "en æra med diktatur".