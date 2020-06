Tidligere eBay-ansatte anklaget for at sende kakerlakker til par

Seks tidligere eBay-ansatte er anklaget for chikane ved blandt andet at sende kakerlakker, en blodig grisemaske og en begravelseskrans til et par, som de forfulgte.

Det meddeler amerikanske anklagere.

De seks skal have forfulgt en redigerende og en udgiver af et nyhedsbrev, som havde skrevet en kritisk artikel om nethandelssiden. Det skriver Andrew Lelling, der er offentlig anklager i Massachusetts, i en meddelelse.