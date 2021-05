Tidligere colombiansk oprørsleder dræbt i Venezuela

Jesús Santrich, en af de mest fremtrædende ledere af den tidligere colombianske oprørsbevægelse Farc, er blevet dræbt i Venezuela. Det oplyser den venezuelanske forsvarsminister, Diego Molano.

Den eftersøgte tidligere oprørsleder blev ifølge ministeren øjensynligt dræbt i kampe "med andre kriminelle."

Santrich var med til at indgå en historisk fredsaftale i 2016. Aftalen, der afsluttede en årtier lang borgerkrig, betød, at den marxistiske oprørsbevægelse skulle ændres til et politisk parti.