Tidligere centralbankchef Drahgi ligner ny leder i Italien

Det er ventet, at Italiens præsident, Sergio Mattarella, onsdag vil bede den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghi om at tage over som premierminister.

Mattarella henvendte sig til den 73-årige tidligere centralbankchef, efter at Italiens koalitionsregering brød sammen i slutningen af januar, da Giuseppe Conte indgav sin afskedsbegæring som premierminister.