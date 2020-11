Den 56-årige Mark Kelly er ud over sin Nasa-baggrund kendt for at være gift med det tidligere medlem af Repræsentanternes Hus Gabrielle Giffords, der i 2011 blev skudt i hovedet under et attentat på et vælgermøde i Arizona.

Tidligere astronaut vinder plads i Senatet for Demokraterne

Den tidligere astronaut Mark Kelly kommer i Senatet for delstaten Arizona for Demokraterne. Det skriver nyhedsbureauet AP baseret på sin egen prognose.

Mark Kelly vinder pladsen i Senatet foran republikaneren Martha McSally, som fik pladsen, efter at den fremtrædende senator John McCain døde i 2018.

Den 56-årige Mark Kelly har været på fire missioner i rummet - senest i 2011 - samme år som han forlod Nasa.

Det er første gang, at den tidligere astronaut har stillet op til en politisk post, og han har brugt sin Nasa-baggrund i valgkampen.

Mark Kelly er dog muligvis endnu mere kendt på grund af sin kone - det tidligere medlem af Repræsentanternes Hus Gabrielle Giffords.

Hun var i 2011 udsat for et voldsomt attentat, hvor hun blev skudt i hovedet under et vælgermøde i Tucson, Arizona. Her blev seks dræbt og 13 såret - herunder Gabrielle Giffords.

Da Mark Kelly forlod Nasa, var en del af begrundelsen, at han ville støtte sin kone i hendes genoptræning efter attentatet, hvor hun var tæt på at miste livet. Parret har to børn sammen.

Gabrielle Giffords har været en del af valgkampagnen for sin mand og stod blandt andet ved hans side, da han i starten af 2019 annoncerede sin ambition om at komme i Senatet.

Mark Kelly peger på bekæmpelsen af coronavirusset som sin første store opgave.

- Arbejdet starter nu. Vi har desperat brug for, at Washington arbejder for Arizona, siger Mark Kelly.

- Min topprioritet er at sikre, at vi har en plan for at mindske spredningen af virusset og derefter sikre Arizona de ressourcer, som vores stat har brug for lige nu, siger han ifølge AP.

Mark Kelly får i første omgang de sidste to år af den valgperiode, som McCain vandt i 2016. Derefter skal han på valg igen i 2022.

Der er i alt 35 senatspladser ud af 100 i spil i forbindelse med tirsdagens valg.

Forud for valget har Republikanerne flertal med 53 pladser mod 47.

Flertallet er af stor betydning for lovgivningsprocessen i landet. Det samlede valgresultat for Senatet er ikke klarlagt onsdag ved 11-tiden.