Tidligere anklager fra Clinton-sag ventes at forsvare Trump

Også stjerneadvokaten Alan Dershowitz, der i 1995 var med til at få frikendt den berømte sportsmand fra amerikansk fodbold O.J. Simpson for mord, bliver en del af holdet, som skal forsvare Trump.

De vil blive ledsaget af rådgiveren i Det Hvide Hus Pat Cipollone og Trumps advokat Jay Sekulow.

Det samme vil Trumps rådgiver Pam Bondi og den tidligere særlige anklager Robert Ray.

Starr blev i starten af Bill Clintons periode som præsident i 1990'erne udpeget som særlig anklager. Han skulle undersøge en ejendomshandel i Clinton-parrets hjemstat, Arkansas, og omstændighederne ved vennen og rådgiveren Vince Fosters selvmord.

Flere år senere udvidede Starr sagen til at omhandle, om Clinton havde løjet, da han benægtede at have haft et seksuelt forhold til en praktikant i Det Hvide Hus, Monica Lewinsky.

Det førte til en rigsretssag mod Clinton i december 1998. Det endte med et stort nederlag for de republikanere, der forsøgte at få Clinton afsat.

Trump er i den aktuelle sag anklaget for forsøg på at afpresse et andet land - Ukraine - til at grave snavs op om Joe Biden. Den tidligere demokratiske vicepræsident er Trumps mulige modstander ved præsidentvalget senere i år.

Han anklages også for at have forhindret centrale dokumenter og vidner i at indgå i sagen.

Rigsretssagen indledes tirsdag i næste uge i Senatet i Washington.

Uanset hvad der kommer frem under rigsretssagen, ventes Trump ikke at blive fældet som præsident. Ingen af de 53 republikanske senatorer har vist tegn på at ville gå imod Trump.

Senatet har 100 medlemmer, og det kræver to tredjedeles flertal for at kunne dømme Trump. Under det amerikanske system fungerer de 100 senatorer som nævninger. Et hold fra Repræsentanternes Hus optræder som anklagere.