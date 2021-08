Tidligere analysechef: Taliban ser deadline som Vestens problem

Taliban har klart afvist at forlænge fristen 31. august for USA og Vestens evakuering og tilbagetrækning fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

- Taliban ser det som Vestens problem og ikke deres problem. Det må Vesten selv rode med. Jeg er ret skeptisk i forhold til deres kompromisvilje. De ser det ikke som noget, de skal gå på kompromis med, siger Jacob Kaarsbo.

Han peger på, at symbolet i datoen er vigtig for den islamistiske militante bevægelse.

- Det er også vigtigt for dem i den her fase at vise styrke. At stå fast og sige, at det er det, vi sagde, vi ville, da vi forhandlede, og nu er det sådan, det må være. Det er ikke vores problem, at USA vil evakuere.

Joe Biden og Boris Johnson, Storbritanniens premierminister, blev mandag aften i en telefonsamtale enige om, at de vil arbejde på at få forlænget fristen for evakueringer af allierede fra Kabul.

Men det er en farlig operation, hvis Taliban ikke vil være med.

- Vi har helt klart en overhånd i forhold til dem med militærstyrke. Udfordringen er bare, at de kan bruge de resterende evakueringsberettigede som menneskelige skjolde i det spil. Det kunne man frygte, at de bare ville gøre, hvis der blev presset på, siger Jacob Kaarsbo.

Dermed vil sandsynligheden, for at nogle dør i processen, være "meget høj".

- Hvis de ikke får en aftale med Taliban, så går vi ind i et militært scenarie, hvor vi bliver fjender. Ved at blive set som fjender er risikoen også kæmpestor ved den resterende evakuering.

Datoen 31. august for tilbagetrækningen blev sat tilbage i starten af juli af Joe Bidens administration. Tidligere hed datoen 11. september.

Donald Trump havde oprindelig forhandlet en tilbagetrækning 1. maj, men det udskød Joe Biden, efter han blev præsident.