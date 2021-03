Tidligere Rusland-ambassadør er ny chef for CIA

Den nye chef er William Burns, der har gjort tjeneste som diplomat i de seneste 33 år. Han anses for at være en af USA's mest erfarne og dygtige diplomater.

Der var torsdag ingen indvendinger i Senatet mod at sætte ham i spidsen for CIA.

Han har en fortid som viceudenrigsminister under præsident Barack Obama og har inden da været USA's ambassadør i Moskva i 2005 til 2008.

Burns var også ledende forhandler, da en atomaftale med Iran i 2015 kom i stand under daværende præsident Obama.

Da Burns tidligere på måneden var til høring i Senatets efterretningsudvalg, fik han ros fra både republikansk og demokratisk side for sin store forståelse for den trussel, Kina udgør mod USA.

Under den indledende høring sagde Burns, at han ser det som en nøgleudfordring for USA's sikkerhed at svare igen på Kinas "fjendtlige og udnyttende" lederskab på den globale scene.