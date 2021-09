Tidligere Greenpeace-aktivist vil være fransk præsident

54-årige Yannick Jadot, der er medlem af EU-Parlamentet og tidligere Greenpeace-aktivist, vandt afstemningen med 51,03 procent af stemmerne.

Hans modstander, Sandrine Rousseau, der ellers var favorit til at vinde kandidaturet, fik 48,97 procent af stemmerne.

Yannick Jadot anses ifølge nyhedsbureauet dpa for at være mere moderat og centrumorienteret sammenlignet med Sandrine Rousseau, som er økonom og deler idéer med den ydre venstrefløj.

Han var også europaparlamentarikeren bag den store valgsucces ved Europa-Parlamentsvalget i 2019. Her blev De Grønne tredjestørst i Frankrig med 13,5 procent af stemmerne.

Yannick Jadot går blandt andet til valg på, at Frankrig skal have en grøn økonomi, som skal finansieres af, at staten optager yderligere gæld.

Han ønsker, at salget af benzinbiler skal forbydes i 2030 - og ikke i 2035, som det er vedtaget af EU. Og så ser han gerne, at al offentlig støtte til virksomheder skal afhænge af deres indsats for klima, det sociale og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Yannick Jadot var også De Grønnes præsidentkandidat ved det franske præsidentvalg i 2017. Men han endte med at trække sit kandidatur for at gå sammen med det franske socialistpartis præsidentkandidat, Benoît Hamon.

Denne gang har Yannick Jadot på forhånd afvist at støtte den socialistiske kandidat Anne Hidalgo.

- Vores ansvar er at gå ind i en regering for at regere. Hvis det at regere betyder at give op, er det efter min mening ikke længere politik, sagde Yannick Jadot i den sidste tv-debat på fransk tv før afstemningen.