Tidligere FN-chef: Weah vil fokusere på Liberias ungdom

Den tidligere fodboldspiller George Weah, der torsdag er blevet udråbt til vinder af tirsdagens præsidentvalg i Liberia, må formodes at fokusere på at skabe økonomisk vækst for landets unge, der har bakket ham op i valgkampen.

Det mener Ellen Margrethe Løj, der fra 2008 til 2012 var chef for FN's fredsbevarende mission (Unmil) i Liberia.

- Han har en stor støtte i ungdommen, så han vil i stor grad fokusere på at skabe en økonomisk vækst, der kommer ungdommen til gavn, siger hun.

George Weah har fået seks ud af ti stemmer - en støtte der kun til dels kan tilskrives ham selv.

- Noget af det er en støtte til George Weah. Men noget af det er også en frustration over, at man ikke har fået muligheder for økonomisk fremdrift.

- Så det er også en reaktion på, at håb - der tidligere har været der - ikke er blevet indfriet, og det mener mange, at Weah kan indfri, siger Ellen Margrethe Løj.

Liberia er et af verdens fattigste lande, og det betyder, at George Weah står over for store udfordringer.

- Der er enorme problemer i landet, men hans største udfordring bliver at skabe beskæftigelse for de unge og at få økonomien på ret køl, siger Ellen Margrethe Løj.

Et andet stort emne i valgkampen har været infrastrukturen i landet.

- Det er et lille land, men der er stort set ingen veje, og klimaet gør det meget svært at komme fra den ene ende af landet til den anden, når der er regnsæson. Så her skal han også levere, siger Ellen Margrethe Løj.

Det er første gang i 70 år, at én demokratisk valgt regering overdrager magten til en ny demokratisk valgt regering i Liberia. Både første og anden valgrunde er forløbet uden voldelige episoder.

- Det er forhåbentlig endnu et skridt væk fra borgerkrig, som var så forfærdelig, og som en stor del af befolkningen stadig kan huske, siger Ellen Margrethe Løj.

Der var borgerkrig i landet mellem 1989 og 1996 og igen i 1997 til 2003.