Tidligere ECB-chef Draghi skal danne ny regering i Italien

Italiens præsident, Sergio Mattarella, har onsdag officielt givet tidligere den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghi mandat til at danne ny regering i Italien.

Det oplyser præsidentens kontor i en erklæring. Draghi meddeler selv, at han har sagt ja til opgaven

Draghi tilføjer, at Italien står i en svær situation, og at han vil gå til opgaven med respekt for parlamentet. Han opfordrer til sammenhold i den svære situation.