Ti coronapatienter omkommer i hospitalsbrand i Nordmakedonien

En eksplosion i en iltbeholder førte sandsynligvis til et hospitalsbrand i Nordmakedonien onsdag aften.

Mindst ti personer på et hospital for coronapatienter i Nordmakedonien har mistet livet under en brand onsdag.

Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet AFP.

Branden brød ud på en covid-19-klinik i byen Tetovo, der ligger i den nordvestlige del af landet, oplyser sundhedsminister Venko Filipce på Twitter.

- Der er sket en frygtelig ulykke i Tetovo. I øjeblikket er ti mennesker blevet bekræftet døde, men det tal kan stige, skriver Filipce, der udtrykker sin sympati med ofrenes familier.

Det var sandsynligvis en eksplosion i en iltbeholder, der antændte branden.

Brandvæsenet blev alarmeret om branden klokken 21 dansk tid, og omkring 45 minutter efter var branden slukket.

Klinikken blev bygget sidste år og har til formål at passe coronapatienter.

Nordmakedonien er blandt de lande i verden, der i øjeblikket oplever det værste coronaudbrud befolknings størrelse taget i betragtning.

De seneste to uger har landet registreret 558 smittede og 19 døde per 100.000 indbyggere. Der bor i alt to millioner i Nordmakedonien.