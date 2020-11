Ti coronapatienter er døde i brand på hospital i Rumænien

Syv personer behandles for alvorlige forbrændinger, heriblandt den læge, der er leder af afdelingen.

Ti patienter er omkommet i en brand på en intensivafdeling for coronapatienter på et hospital i Rumænien lørdag.

Lægen blev forbrændt, da han forsøgte at redde patienterne ud, rapporterer den rumænske tv-station TVR ifølge tv-stationen Sky News.

Redningsmandskab oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at lægen er forbrændt på 80 procent af kroppen.

Branden brød ud i to værelser på intensivafdelingen i byen Piatra Neamt, der ligger omkring 350 kilometer fra hovedstaden, Bukarest.

Derpå spredte flammerne sig gennem intensivafdelingen. Lørdag aften er branden blevet slukket.

I alt 16 patienter var indlagt på afdelingen, hvor de fik ekstra ilt.

Det er endnu uklart, hvordan branden opstod. Den offentlige anklager forventes at indlede en efterforskning for at fastslå årsagen.

Rumæniens sundhedsminister, Nelu Tataru, siger til rumænske medier, at det "formentlig var udløst af en kortslutning". Det skriver Sky News.

Ministeren var lørdag aften på vej til stedet.

Branden er den dødeligste, Rumænien har oplevet siden 2015, da en natklub i Bukarest brændte ned. Her døde 65 mennesker.

Rumænien har i de seneste uger oplevet en markant stigning i antallet af nye coronatilfælde.

Landets sundhedsmyndigheder har meldt om lidt over 353.000 bekræftede tilfælde af coronavirus, siden udbruddet nåede til Europa i begyndelsen af året.

Af dem er 8813 mennesker døde.

Lørdag kunne myndighederne melde om 129 dødsfald blandt coronapatienter i løbet af et døgn. Der er lige under 13.000 coronapatienter indlagt på de rumænske hospitaler. Af dem er 1172 på intensivafdeling.

Rumænien har en befolkning på knap 20 millioner. Landet har et af de dårligst udviklede sundhedssystemer blandt EU-landene. Der er mangel på læger, især i yderområder.