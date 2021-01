Ti år efter Mubaraks fald spår islamister ny opstand

Det er kun et spørgsmål om tid, før en ny folkelig opstand vil rulle hen over Egypten og fjerne landets nuværende regime under ledelse af den tidligere forsvarschef Abdel Fattah al-Sisi.

Det siger Talaat Fahmy, der er talsmand for den politisk-religiøse bevægelse Det Muslimske Broderskab, til nyhedsbureauet AFP.