Greta Thunberg mener, at man bør udskyde COP26, der står til at blive afholdt i Glasgow i november (Arkivfoto).

Thunberg vil droppe COP26 på grund af lave vaccinationstal

Den 18-årige, svenske klimaaktivist Greta Thunberg har ikke umiddelbart planer om at deltage i klimakonferencen COP26 i november.

Det siger hun til det britiske medie BBC.

Thunberg mener, at man bør vente med at holde konferencen, indtil en større andel af verdens borgere er blevet vaccineret mod coronavirus.

- Det skal foregå på den rigtige måde. Det ville selvfølgelig være bedst at få alle vaccineret så hurtigt som muligt, så alle kan deltage på de samme præmisser, lyder det fra Greta Thunberg.

Hun har i over to et halvt år været en fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer. Hun indledte sine protester, da hun i august 2018 blev væk fra skole og demonstrerede foran Riksdagen i Sveriges hovedstad.

Siden da har hun været fast inventar ved de globale klimakonferencer.

Derfor anses det også som et slag for den britiske regering, hvis hun ikke dukker op ved konferencen i skotske Glasgow. Det skriver BBC.

Greta Thunberg blev i 2019 kåret som Årets Person af det amerikanske nyhedsmagasin Time for at føre an i kampen mod klimaforandringer.

Det er planen, at verdens stats- og regeringsledere samles ved COP26.

Konferencen er allerede blevet udskudt fra november sidste år, og der har også været snak om, at coronapandemien kan udskyde den endnu en gang.

Der har ved de to foregående COP-udgaver været omkring 20.000 deltagere. Storbritannien har ifølge BBC arbejdet hen imod, at der ved konferencen i Glasgow skal være helt op mod 30.000 deltagere.