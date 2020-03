Thunberg kritiserer forsinket EU-klimalov: Det er at give op

Mens EU-Kommissionen er forsinket med sin præsentation af en klimalov, som var planlagt til onsdag klokken 12.30, har klimaaktivisten Greta Thunberg været på banen med forhåndskritik.

- Det er det samme som at give op. Vi skal ikke bare have mål for 2030 og 2050. Vi skal, vigtigst af alt, have disse for 2020 og for hver måned og hvert år fremover, skriver Thunberg og andre klimaaktivister i et åbent brev.