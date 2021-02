The Supremes-sanger Mary Wilson er død - 76 år

Til kultursitet Entertainment Tonight (ET) siger Schwartz, at Wilson uventet døde mandag i sit hjem i Las Vegas.

Der er tirsdag endnu ikke oplyst dødsårsag.

Mary Wilson var sammen med blandt andre Diana Ross en del af The Supremes, der havde enorm succes med sange som "You Can't Hurry Love", "Baby Love" og "Stop! In the Name of Love".

Hun var sanger og medstifter af den amerikanske gruppe.

The Supremes' musik blev udgivet af pladeselskabet Motown. Selskabets stifter, Berry Gordy, er rystet oven på nyheden om Wilsons død.

- Jeg blev ekstremt chokeret og ked af at høre, at Mary Wilson, der er en stor del af Motown-familien, er gået bort, siger han i en udtalelse ifølge ET.

Mary Wilson, Diana Ross og Florence Ballard, der døde som 32-årig i 1976, udgjorde en af 1960'ernes mest populære musikgrupper og havde flere sange øverst på den amerikanske hitliste.

Wilson var foruden sin sangkarriere også kendt for at involvere sig i det amerikanske samfund og for at kæmpe imod social ulighed.

- Jeg var altid meget stolt af Mary. Hun var en stjerne på sin egen måde, og hun fortsatte i løbet af årene med at styrke The Supremes' eftermæle, lyder det fra Motown-stifter Berry Gordy.

- Hun var en pioner, en diva, og hun vil blive savnet, siger han.

Filmen "Dreamgirls" fra 2006 er stærkt inspireret af The Supremes' historie. Filmen var nomineret til otte oscarpriser og fik to. Jennifer Hudson blev tildelt en Oscar for en rolle, der var baseret på Florence Ballard.

På grund af coronarestriktioner bliver Wilsons begravelse ifølge ET holdt privat. Hendes familie vil senere på året holde en større fejring af Wilsons liv.