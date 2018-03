The Square og Claes Bang går tomhændede fra oscarshow

Dermed blev det ikke til en pris til "The Square", der er dansk koproduceret og har danske Claes Bang i hovedrollen.

Den chilenske film "A Fantastic Woman" sikrede sig natten til mandag dansk tid en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film.

"A Fantastic Woman" og "The Square" var på forhånd udnævnt som de to forhåndsfavoritter til at tage den prestigefulde statuette.

Men det lykkedes altså ikke for Claes Bang og co. at tage sejren.

"The Square" er instrueret af svenske Ruben Östlund. Ud over dansk koproducer og hovedrolle har den også dansk birolle og klipper. Den har også modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI).