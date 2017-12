The Square med Claes Bang er nomineret til en Golden Globe

Han spiller den succesrige kunstneriske leder "Christian", der leder et moderne kunstmuseum, der har en ny udstilling på vej med navnet "The Square".

I dagene op til udstillingens premiere kommer han ud for flere groteske situationer, der får ham til at stille spørgsmål om sit eget moralske kompas.

Samtidig kastes kunstmuseet ud i en krise, som han må håndtere.

Claes Bang spiller over for den amerikanske skuespiller Elizabeth Moss, der blandet andet er kendt som Peggy fra "Mad Men".

I andre store roller ses britiske Dominic West, svenske Marina Schiptjenko og danske Christopher Læssø.

Instruktøren er svenske Ruben Östlund, der tidligere har lavet den anmelderroste film "Force Majeure", der vandt Juryens Pris i Un Certain Regard-programmet i Cannes i 2014.

"The Square" har fået stor anerkendelse i filmverdenen, hvor den har fået adskillige priser.

Tidligere på året modtog filmen Guldpalmen i Cannes.

Filmen stjal også al opmærksomhed ved European Film Award i lørdags. Her løb den med hele seks priser.

Claes Bang modtog prisen for årets bedste mandlige hovedrolle.

Samtidig blev "The Square" udnævnt til bedste film og bedste komedie.

Også instruktøren, Ruben Östlund, fik ved samme lejlighed en pris for bedste manuskript og for bedste instruktion, ligesom Josefin Åsberg fik en pris for bedste scenografi.

"The Square" var ikke eneste nominering ved Golde Globe-pressemødet, der havde dansk islæt.

Kultserien "Game of Thrones" blev nomineret til prisen for bedste tv drama. I serien spiller de danske skuespillere Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk store roller.

Også serien "Stranger Things" fik en nominering i kategorien. Her har danske Linnea Berthelsen en rolle i seriens anden sæson.

"The Square" skal kæmpe mod fire andre film ved Golden Globe-uddelingen.

Det er "Fantastic Woman", ''First They Killed My Father", "In the Fade" og ''Loveless".