Dwayne "The Rock" Johnson har tjent stort millionbeløb for at medvirke i en Netflix-film, der udkommer næste år.

The Rock er verdens bedst betalte skuespiller

Skuespiller og actionhelt Dwayne "The Rock" Johnson er for andet år i træk nummer et på listen over mest indtjenende skuespillere.

Det skriver finansmagasinet Forbes, der netop har offentliggjort listen over de mest forgyldte filmstjerner ved at sammenligne lønninger til skuespillere fra både Hollywood og den indiske Bollywood-industri.

Dwayne "The Rock" Johnson tjente fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020 over 550 millioner kroner.

Alene hans medvirken i Netflix-filmen "Red Notice", der udkommer til næste år, har indbragt ham omkring 145 millioner kroner.

Han har også tjent gode penge på hans sportstøjskollektion, Project Rock.

Dwayne "The Rock" Johnson, der er tidligere wrestler, har flere gange tidligere toppet listen over mest indtjenende skuespillere. Senest i 2019.

Samlet har de ti mest indtjenende, mandlige skuespillere tjent mere end 3,5 milliarder kroner. Ifølge Forbes kommer mere end en fjerdedel fra Netflix.

På andenpladsen ligger Johnsons skuespillerkollega fra "Red Notice" Ryan Reynolds med en indtjening på mere end 450 millioner kroner.

Reynolds bidrag til Netflix-filmen har indbragt ham 126 millioner kroner, mens han tjente det samme på sin medvirken i filmen "Six Underground", der udkom sidste år.

Nummer tre på listen er skuespiller og producent Mark Wahlberg, der det seneste år har tjent 367 millioner kroner, mens Ben Affleck og Vin Diesel er nummer fire og fem på listen.

Listen over de bedst betalte kvindelige skuespillere er endnu ikke blevet offentliggjort.

Sidste år toppede skuespiller Scarlett Johansen listen med en indkomst på 355 millioner kroner. Det svarede til, hvad den syvendebedst betalte mand tjente.