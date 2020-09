Thatcher får nyt liv i EU-tale: Briter bryder ikke traktater

- Jeg citerer: Storbritannien bryder ikke traktater. Det ville være skidt for Storbritannien, skidt for relationer med resten af verden og skidt for enhver fremtidig traktat om handel, siger von er Leyen og tilføjer:

- Det var sandt dengang, og det er sandt i dag. Tillid er fundamentet for stærke partnerskaber.

Underhuset i London stemte i denne uge for et lovforslag, der vil betyde ændringer i briternes implementering af udtrædelsesaftalen med EU.

Den blev underskrevet og ratificeret af EU og Storbritannien for knap et år siden.

- EU og Storbritannien var enige om, at det var den bedste og eneste vej til at sikre fred på Den Irske Ø, og vi vil aldrig trække i land med det, siger von der Leyen.

Hun påpeger, at aftalen blev ratificeret af Underhuset. Et flertal i Underhuset stemte i denne uge for lovforslaget.

Den britiske regering har erkendt, at lovforslaget er i strid med folkeretlige regler, men kalder det en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Storbritannien og EU forhandler aktuelt om en handels- og samarbejdsaftale, der skal træde i kraft, når en overgangsperiode efter briternes EU-exit 31. januar i år udløber til nytår.

- For hver dag, der går, daler chancen for en rettidig aftale. Forhandlinger er altid svære, og det er vi vant til. EU-Kommissionen har sat sin dygtigste og mest erfarne forhandler Michel Barnier på opgaven.

- Men processen er ikke forløbet, som vi havde ønsket. Og det giver os meget lidt tid, siger von der Leyen.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har for nylig sagt, at hans frist er 15. oktober. Er parterne ikke enige til den dato, er det for sent, og så må de ifølge ham indstille sig på at komme videre.