Thailands pressede leder vil ophæve nødretstilstand

Thailands premierminister, der er under pres fra månedlange demonstrationer, siger onsdag, at han vil ophæve den nødretstilstand, han i sidste uge indførte for at kunne håndtere de store protester.

Dermed vil han "tage første skridt for at nedtrappe denne situation", siger han i en tale på thailandsk tv.

- Jeg er nu ved at forberede en ophævelse af nødretstilstanden i Bangkok og vil gøre det med det samme, hvis der ikke er voldelige hændelser, siger premierminister Prayuth Chan-o-Cha.

Meldingen ser dog ikke umiddelbart ud til at være nok for de titusindvis af mennesker i Bangkoks gader onsdag aften.

- Det er ikke nok. Han må gå af, siger en af demonstranterne, 54-årige Too, til nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag er det syvende dag i træk, at der er masseprotester i hovedstaden, Bangkok, og andre dele af Thailand. Alt i alt har demonstrationerne stået på i tre måneder.

Demonstranternes krav om regeringens afgang er vokset i styrke og har bredt sig til flere dele af landet.

Som svar på protesterne indførte Prayuths regering i sidste uge forbud mod forsamlinger på mere end fire mennesker.

Nødretstilstanden giver også politiet mulighed for at anholde og fængsle demonstranter uden sigtelse. Og den forbyder offentliggørelse af information, der vurderes at kunne true sikkerheden.

Onsdag aften er den hidtil største menneskemængde på vej mod premierministerens kontor for at få deres krav hørt.

Billeder, der deles flittigt på sociale medier, viser titusinder af demonstranter i Bangkoks gader.

De demonstranter, der går forrest, har beskyttelseshjelme på. Foran dem har sikkerhedsstyrkerne stillet barrikader op og gjort vandkanonerne klar.

De fleste demonstrationer har været fredelige. Men i sidste uge begyndte politiet at bruge vandkanoner, og det gjorde regeringskritikerne rasende.

Prayuth har flere gange understreget, at ændringer ikke skal ske på gaden, men i parlamentet. Her har hans parti flertal.

Men den løsning er ikke god nok til demonstranterne.

- Prayuth må først træde tilbage, og det er det nemmeste at gøre, siger protestleder Tattep Ruangprapaikitseree til Reuters.

Ud over Prayuths afgang kræver demonstranterne, at der sker reformer af landets love om kongehuset.

Regeringen skal mødes i begyndelsen af ugen for at drøfte demonstranternes krav.