Thailand vil slå bremsen i ved mindste tegn på opblussen

Thailand tager søndag det første forsigtige skridt frem mod en genåbning af det normale samfundsliv. Men regeringen vil genindføre alle restriktioner ved bare det mindste tegn på en stigning i antallet af nye smittede.

Det siger Taweesilp Visanuyothin, der er talsmand for den myndighed, der har ansvar for at overvåge virusudbruddet. Det skriver Bangkok Post.

En fuldstændig tilbagevenden til det normale vil vare mindst to måneder. Det skyldes, at genåbningen er delt op i fire perioder på hver 14 dage.

Om to uger vil myndighederne beslutte, om det er forsvarligt at lempe yderligere. Deriblandt ved at tillade stormagasiner at åbne igen.

Hvis det daglige antal af nye smittetilfælde forbliver lavt i samtlige 14 dage, vil der ske yderligere lempelser, siger talsmanden.

Fra søndag vil der igen være aktivitet på blandt andet madmarkeder, loppemarkeder samt gågader. Salgsboder er også tilladt igen, og det samme gælder for detailbutikker som supermarkeder og døgnkiosker.

Det bliver også tilladt igen at spille tennis og golf.

- De næste 14 dage vil vi konstant overvåge og evaluere. Holder antallet af nye tilfælde sig lavt som nu, betyder det, at befolkningen har samarbejdet godt. Men hvis antallet af patienter stiger til to- eller trecifrede tal, så er det nødvendigt at genoverveje lempelserne, siger Taweesilp Visanuyothin.

Thailand har registreret 2966 smittetilfælde og 54 coronarelaterede dødsfald. Med cirka 70 millioner indbyggere svarer det til et dødstal på under én person per million. Målt på samme skala har Danmark omkring 80 dødsfald.