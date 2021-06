Thailand vil åbne landet helt om fire måneder

Thailand planlægger at kunne åbne landet fuldt for udenlandske gæster om fire måneder.

Han henviser til, at det er stærkt nødvendigt at redde den vigtige turistindustri, som er ramt hårdt af coronapandemien.

Inden pandemien tog fart i vinteren 2020, udgjorde turismen 20 procent af landets bruttonationalprodukt.

- Jeg sætter derfor det mål, at vi skal være i stand til at åbne landet fuldt ud om 120 dage fra i dag. Turistcentre kan måske endda åbne tidligere, siger han onsdag aften lokal tid i en tv-transmitteret tale.

En metode til at nå målet er, at hver thailænder skal have mindst en dosis vaccine i en fart.

Thailand slås lige nu med en tredje bølge covid-19. Hoteller, restauranter, barer og lokale transportfirmaer er i dyb krise eller måske lukket.

Premierministeren siger, at det eneste, der kan hindre, at landet åbner om fire måneder, er, "hvis en virkelig alvorlig situation udvikler sig".

- Jeg ved, at beslutningen er forbundet med risici. Men vi må tage folks økonomiske behov med i beregningen. Tiden er nu kommet, hvor vi må løbe en kalkuleret risiko.

Premierministeren venter, at der kan vaccineres omkring 10 millioner mennesker om måneden. Der bor lige knap 70 millioner i landet.

- Vi kan ikke vente på, at alle er fuldt vaccineret med to doser for at åbne landet, eller på at virusset er væk fra kloden, siger han.

Regeringen er blevet kritiseret stærkt for at have været for dårlig til at rulle et vaccinationsprogram ud.

Syv procent af befolkningen har nu fået mindst en dosis, men tidligere på ugen blev programmet sat på pause på grund af mangel på vaccine.

Der er også opstået tvivl om en tidligere plan om at lave turistøen Phuket om til et forsøg.

Her skulle alle indbyggere vaccineres, og så kunne udenlandske turister, der er vaccineret, komme til øen uden at skulle i karantæne.

Men myndighederne er kommet med forskellige udmeldinger, og det har afholdt en del fra at købe flybilletter til Phuket.