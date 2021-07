Thailand indleder turistforsøg og melder om højt coronadødstal

Det sker på et tidspunkt, hvor en tredje bølge af smitte har ramt det sydøstasiatiske land.

Thailand har torsdag for anden dag i træk registreret et rekordhøjt antal coronarelaterede dødsfald med 57.

Meldingen om de 57 nye dødsfald kommer samme dag, som Thailand indleder et forsøg med at få udenlandske turister tilbage til ferieøen Phuket.

På øen er der registreret langt færre smittetilfælde end i resten af landet, efter at myndighederne gjorde en særlig indsats for at få befolkningen på Phuket vaccineret mod covid-19, så udenlandske gæster igen kunne besøge det populære feriested.

Udenlandske turister, som er færdigvaccinerede, slipper for at skulle tilbringe de første feriedage i karantæne og kan frit bevæge sig omkring på Phuket.

Såfremt de ikke udviser symptomer på at være smittet med coronavirusset efter 14 dage, står det dem frit for at rejse til andre dele af Thailand.

Turistbranchen er en af de største indtægtskilder for Thailand, men pandemien satte en brat stopper for pengestrømmen.

I 2020 gik Thailand således glip af et beløb svarende til cirka 314 milliarder kroner i mistede indtægter fra turister.

Antallet af udenlandske indrejsende faldt med over 80 procent til 6,7 millioner. Det skete, efter at Thailand havde sat rekord med 39,9 millioner udenlandske besøgende i 2019.

Phuket blev særlig hårdt ramt under pandemien. Tusindvis af ansatte på hoteller, barer og andre erhverv tilknyttet turisme mistede deres job, og forretninger blev tvunget til at lukke.

Torsdag oplyste sundhedsmyndighederne om 5533 nye smittetilfælde i hele Thailand. Det bringer det samlede antal smittetilfælde i landet under pandemien op på næsten 265.000.