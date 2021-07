Thailændere vil af med premierminister - mødes med tåregas

De kræver, at premierministeren går af.

Nogle af demonstranterne angreb politiet. Otte betjente og en journalist kom til skade, oplyser politiet.

Politiet oplyser ikke, om nogen demonstranter kom til skade under sammenstødene, men 13 blev anholdt.

Planen var, at protesterne skulle ophøre klokken 18 lokal tid. Men kampene mellem politi og hundredvis af demonstranter fortsatte i timevis, før det lykkedes politiet at opløse protesterne.

Det gjorde de kort før klokken 21 lokal tid, hvor der er udgangsforbud i Bangkok.

Mere end 1000 personer deltog i protesterne.

Politiet begyndte at gå mere hårdhændet til værks, da demonstranter forsøgte at forcere adgang igennem barrikader, som var sat op for at blokere vejen til premierministerens kontor.

Talsmand for politiet Kissana Phathanacharoen siger, at demonstranterne angreb politiet med "bordtennisboldebomber, slangebøsser og fyrværkeri". Han tilføjer, at politiet handlede helt efter bogen.

Der er blevet afholdt flere protester de seneste uger mod premierministeren. Og frustrationerne vil fortsætte med at blive større, hvis ikke der bliver gjort noget, lyder det.

- Regeringen har været dårlig til at håndtere situationen. Hvis ikke vi gør noget, vil der ikke være nogen forandringer, siger den 34-årige demonstrant Kanyaporn Veeratat.