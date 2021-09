Texas strammer grebet om retten til abort

Den undtager heller ikke graviditeter, der er sket som følge af enten voldtægt eller incest.

Den eneste undtagelse er, hvis morens helbred er i fare.

Derudover lægger Texas ansvaret for at melde læger, hospitaler og andre hjælpere, der bryder loven, over til borgerne.

Men loven mødte onsdag kraftig kritik fra landets præsident, Joe Biden.

Han mener, at loven "på forfærdelig vis" åbner for, at private borgere kan lægge sag an mod enhver, som de mistænker for at have hjulpet en anden person med at få en abort.

- Min regering er dybt forpligtet over for den forfatningssikrede ret, der er fastslået i Roe versus Wade-sagen for næsten fem årtier siden, og vi vil beskytte og forsvare den ret, erklærede Biden.

Med "Roe versus Wade" henviste præsidenten til en højesteretsafgørelse fra 1973.

Den sikrede retten til abort i USA - og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge.

"Roe versus Wade" har betydet, at aborter har været tilladt, så længe fosteret ikke er levedygtigt. Den grænse ligger normalt ved 22. til 24. graviditetsuge.

Flere borgerorganisationer, der støtter abort, herunder den amerikanske borgerrettighedsunion ACLU og Planned Parenthood, havde anmodet USA's højesteret om at bremse abortloven.

- Cirka 85 til 90 procent af de folk, som får en abort i Texas, er gravide i mindst sjette graviditetsuge, og det betyder, at denne lov vil forbyde næsten alle aborter i staten, lød det fra ACLU.

Men aktivister, der er imod abort, har jublet.

- Det er et historisk øjeblik i kampen for at beskytte kvinder og børn mod abort, har Marjorie Dannenfelser udtalt.

Hun er formand for organisationen ved navn Susan B Anthony List.

USA's højesteret afviste onsdag, lokal tid, at blokere for forbuddet mod abort efter sjette uge. Dermed gælder loven, som trådte i kraft onsdag, stadig.

Afvisningen skete med stemmerne fem mod fire.

Med loven er Texas blandt en række af konservative delstater, der forbyder abort, når et hjerteslag kan måles i et foster. Det er normalt i sjette graviditetsuge.

Højesteretsdommer Sonia Sotomayor har sagt, at hendes kolleger havde "valgt at begrave deres hoveder i sandet" over en "åbenlyst forfatningsstridig lov, der er konstrueret til at forbyde kvinder at bruge deres forfatningsmæssige rettigheder".

Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, underskrev loven allerede i maj.

- Denne lov sikrer, at livet reddes for ethvert ufødt barn, som har et hjerteslag, lød det dengang fra Abbott.

I de kommende måneder skal den amerikanske højesteret se på en anden sag, der også vedrører abort, fra sydstaten Mississippi.

Det drejer sig om en lov, der forbyder aborter efter 15. graviditetsuge. Den gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er tale om alvorlige misdannelser hos fostret, eller hvor morens liv kan være truet.