Texas' fejl fremhæves under Bidens besøg i den kolde delstat

Joe Biden og hans hustru, Jill Biden, landede i Houston, hvor de mødtes med Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, og Houstons borgmester, Sylvester Turner, for at tale om genopretningsarbejdet efter sidste uges storm.

Stormen efterlod millioner af indbyggere uden strøm og rent vand i flere dage og kostede mindst 24 mennesker livet.

Ved et hjælpecenter så Biden på, mens mad til trængende borgere blev pakket, stablet og lagt i transportkasser af frivillige.

Med sit besøg forsøgte den demokratiske præsident at bringe trøst og empati til den hårdt ramte stat, der er stærkt republikansk.

Imens giver præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, Elizabeth Sherwood-Randall, delstatsregeringen i Texas skylden for den dårlige håndtering af katastrofen.

Hun mener, at de texanske myndigheder kunne have forberedt sig bedre på energikrisen.

- Texas har valgt ikke at træffe den slags beslutninger, som skal sikre, at de nødvendige forsyninger er til stede i en nødsituation. Det vil sige at investere i en slags modstandsdygtighed, som andre delstater, der er regulerede, skal investere i, siger hun.

- Texanerne havde ikke den leverings- eller produktionsevne, som de havde bruge for i denne krise.

I ti dage i februar blev Texas ramt af en usædvanlig lang periode med meget lave temperaturer. Elforbruget steg kraftigt, men mange strømproducerende apparater startede ikke på grund af tilfrosne instrumenter og mangel på brændstof.

Delstatens republikanske ledere har efterfølgende fået skarp kritik for ikke at have fulgt advarsler om, at elnettet i Texas havde brug for betydelige opgraderinger for at kunne fungere under voldsom kulde.