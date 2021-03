Artiklen: Texas-borgere slipper for vilde elregninger efter vinterkaos

Texas-borgere slipper for vilde elregninger efter vinterkaos

Nogle borgere stod tilbage med elregninger på over 10.000 dollar, efter at kulden ramte Texas. Nu slipper de.

Omkring 24.000 borgere i den amerikanske delstat Texas slipper for at betale deres ekstra høje elregning som følge af en usædvanlig vinterstorm i februar.

Det sker, efter at der er indgået en aftale mellem Texas' justitsminister, republikaneren Ken Paxton, og energiselskabet Griddy Energy.

Det skriver NBC News.

Samlet bliver Texas-borgere fri for at betale 29 millioner dollar - svarende til 180 millioner kroner.

Til gengæld dropper justitsministeren den sag, der ellers var rejst mod forsyningsselskabet.

- Jeg sikrer, at Griddys foreslåede konkursplan tager et vigtigt skridt fremad ved at frigøre omkring 24.000 tidligere kunder, der skylder 29 millioner dollar i ubetalte elregninger, siger Ken Paxton.

De høje regninger skyldes, at nogle elkunder ikke har faste elpriser. De betaler i stedet den skiftende engrospris, som skød i vejret på grund af udfald i elproduktionen og større forbrug i kulden.

Det blev en realitet, da Texas i ti dage i februar blev ramt af en usædvanlig lang periode med meget lave temperaturer.

Flere end fire millioner mennesker mistede strømmen, da det stod værst til, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig kunne nogle borgere i sydstaten melde om elregninger på over 10.000 dollar - svarende til over 60.000 kroner. Det skriver CNN.

Ifølge Ken Paxton vil man med aftalen samtidig se på, om det er muligt at kompensere dem, der allerede har betalt deres elregning fra vinterstormen.

- Griddy og mit kontor er involveret i igangværende forhandlinger, så vi i god tro kan forsøge at finde yderligere fritagelse for de Griddy-kunder, der allerede har betalt deres elregning relateret til stormen, siger Ken Paxton til NBC News.