Test viste ingen tegn på gift i russisk oppositionsleder

- Ifølge resultaterne fra de udførte prøver blev der ikke fundet stoffer, der forårsager forgiftning, siger overlæge Aleksej Tokarev ifølge flere russiske nyhedsbureauer.

Det er ikke oplyst, hvad der så var galt med Navalnyj.

Søndag blev han bragt til hospitalet med noget, der blev beskrevet som en allergisk reaktion. Han havde kraftige hævelser i ansigtet og rød hud.

Navalnyj siger selv, at denne forklaring ikke giver mening, idet han aldrig har haft en allergisk reaktion før.

Derfor frygtede både Navalnyjs læge og advokat, at oppositionslederen var blevet forgiftet i politiets varetægt.

Mandag blev han udskrevet fra hospitalet og sendt tilbage til det fængsel, hvor han i 30 dage skal være frihedsberøvet for at have opfordret til deltagelse i en ulovlig demonstration.

Oppositionslederens egen læge har protesteret mod beslutningen om at sende ham tilbage til fængslet, hvor han angiveligt risikerer at komme i kontakt med giftstoffer igen.

Andre inden for den russiske opposition har ligeledes udtrykt frygt for, at Navalnyj kan have været udsat for et forsøg på forgiftning.

Blandt dem er Pjotr Versilov fra gruppen Pussy Riot. Sidste år oplevede han selv nedsat syn, taleevne og førlighed, men kom sig efter behandling på et tysk hospital.