Tesla er tæt at åbne gigafabrik i Berlin

Tesla håber at levere de første biler fra en ny kæmpemæssig fabrik i Berlin i december. Det siger grundlæggeren af den amerikanske elbilproducent, Elon Musk, som i weekenden var i Berlin for at deltage i en fest på den nye "giga-virksomhed".

- Måske vil de første biler allerede kunne køre herfra i næste måned, siger Musk.

Men han gør det klart, at det vil tage længere tid, før produktionen for alvor tager fart.

- Vi håber ved udgangen af næste år at kunne producere omkring 5.000 biler - men forhåbentligt 10.000 biler - om ugen, siger Musk.

Fabrikken ligger i Grünheide i Brandenburg - delstaten, der omgiver Berlin.

Det er første gang, at elbils-pioneren har tilladt offentligheden at komme ud og bese den nye store fabrik, som er Teslas første i Europa. En del af den grandiose fest blev til dels præget af demonstrationer fra lokale indbyggere og miljøgrupper.

Musk afviser kritikerne og sagde, at der er bygget en "underskøn fabrik i harmoni med omgivelserne".

- Der bruges relativt lidt vand, og produktionen af battericeller er bæredygtig, siger han.

Planerne om "giga-fabrikken" Grünheide blev offentliggjort sidst i 2019. Milliardprojektet blev iværksat kort efter med gradvise tilladelser, og det er nu næsten færdigt.

Det er planen at producere omkring 500.000 Model Y'er årligt på fabrikken. Model Y er en SUV i mellemstørrelse.

Op mod 9.000 besøgende kunne deltage i festlighederne på anlægget, hvor der var forskellige forlystelser uden om den flere hundrede meter lange og brede fabrikshal med robotter og produktionslinjer.

- Vi frygter, at vi ikke vil kunne få tilstrækkeligt med arbejdskraft i Berlin-fabrikken, sagde Musk, da han holdt sin hovedtale lørdag.

Han sagde, at han håber, at folk vil komme fra hele Europa for at arbejde for Tesla.

- Vi har virkelig brug for, at store talenter kommer fra hele Europa, sagde Musk og tilføjede, at han håber, at fabrikken i fremtiden også vil stå for produktionen af Teslas planlagte lastbiler.