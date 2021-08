Tesfaye vil til lommerne for at undgå afghansk flygtningestrøm

For gør de det, er der større risiko for at flygtninge i områderne sætter kursen mod Europa i stedet for at blive hjulpet i nærområdet.

Det er vigtigt, at nødhjælpsorganisationer i og omkring Afghanistan ikke mangler penge.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tirsdag, hvor han er i Bruxelles for sammen med ministerkolleger fra andre EU-lande at drøfte den mulige betydning af krisen i Afghanistan for blandt andet flygtningeområdet.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kommer til både med teknisk assistance, logistik og økonomi at skulle bidrage til, at nabolandene kan håndtere situationen i en del år frem. Det er det absolut vigtigste.

- Hvis de kommer til at mangle penge og ressourcer, så er det, at folk bryder op og sætter i bevægelse mod Europa, siger Mattias Tesfaye.

Han fremhæver, at der er flere lektier at lære fra flygtningekrisen i 2015, hvor der sås flygtninge vandre på de danske motorveje.

Den ene er, at nødhjælpsorganisationer i nærområderne ikke må mangle penge, for så kan de ikke hjælpe folk i nød, der i stedet vil drage videre.

Derudover var man i Europa "naive", fordi der ikke var grænser. Og endelig sendte man også signaler om, at Europa kunne klare en massetilstrømning af flygtninge. Og det er ifølge Tesfaye tre fejl, der ikke må gentages.

- Grænser er vigtige. Men det er også vigtigt, at folk ikke har en grund til at bryde op og bevæge sig mod Europa.

- Det er derfor, vi i dag vil appellere til, at vi fra det internationale samfunds side graver dybt i lommerne, fordi ellers rammer det os lige i nakken om ganske kort tid, siger han.

Mødet tirsdag er et af flere møder i EU i denne uge, som har krisen i Afghanistan på dagsordenen.

Senere på ugen mødes først forsvarsministre og siden udenrigsministre for blandt andet at tale om situationen.