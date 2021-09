Terrorvidner ruller rædsler ud i Paris

De første i vidneskranken var seks betjente, som fortalte retten, hvordan det ser ud, når en selvmordsterrorist lige har sprængt sig selv i luften.

De kommende uger vil cirka 15 personer dagligt komme med deres vidneberetninger. Hvert vidne har halvanden time.

Terrorangrebet skete tre steder i byen. Tirsdagens vidner var til stede ved Stade de France, hvor Frankrig spillede landskamp mod Tyskland.

Senere høres vidner til angrebet på caféer og senere igen vidner på spillestedet Bataclan.

De seks politifolk var ved nationalstadionet Stade de France, da attentatet fandt sted.

Den første, Phillipe, er nu pensioneret politimand. Han var på vagt som ridende betjent i nærheden af stadion. Han var 20 meter fra den første eksplosion.

Kort efter ser han liget af det første offer, Manuel Dias. I retten undskyldte han på forhånd til familien til Dias, at han fortalte om deres døde pårørende.

- Jeg ser en mand på knæ, der har hovedet vippet fremad. Jeg følte, at han kiggede på mig. Jeg så et bart ben og tænkte, hvad laver den mannequin her? Benet havde snitsår, og det var fyldt med hår. Det var dér, jeg forstod det, sagde han ifølge Cécile de Sèze, der er journalist for magasinet L'Express.

Philippe afsluttede sit vidnesbyrd med at sige, at angrebet har ødelagt mange familier, og at han stadig ikke er kommet sig.

Forberedelserne frem mod vidneafhøringerne er for manges vedkommende begyndt allerede før coronapandemien.

Flere organisationer har hjulpet med bistand til ofrene og vurderet deres sindstilstand, før de skal vidne.

De har modtaget psykologhjælp frem mod retsmøderne, fortæller Philippe Duperron, formand for hjælpeorganisationen 13onze15 - Fraternité et vérité, til France 24.

Under vidneforklaringerne er der konstant psykologer i retssalen.

Den anden betjent i vidneskranken, Renaud, var lige vendt tilbage til arbejdet, efter at han havde fået en datter fem uger tidligere, fortalte han.

- Det kunne have endt med, at min datter aldrig havde kendt sin far, sagde han grædende.

Betjenten Gregory sagde, at der gik en chokbølge igennem dem ved eksplosionerne, og at de slet ikke var forberedte på det.

- Jeg kom hjem med kødstykker i håret, sagde han.

Jonathan, det fjerde vidne, sagde, at der efter første eksplosion var dødstille.

- Så kommer der et hjerteskærende råb fra et offer. "Motherfuckers", råber han, og jeg tænker først, at det er et overfald.

Alle de afhørte betjente var meget følelsesmæssigt påvirket, skrev Cécile de Sèze.

Jonathan fortalte, at der var 13 betjente på arbejde foran Stade de France ved terrorangrebet. De har siden været gennem en meget lang proces for at bearbejde blodbadet.

I retssalen var den eneste overlevende terrorist, Salah Abdeslam, til stede. Han er en 31-årig belgier af fransk-marokkansk oprindelse.

I alt 20 er tiltalt i sagen. Seks af dem in absentia, men de menes at være dræbt i Syrien.