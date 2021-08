Terrortrussel i Kabul forøger desperationen

Underretninger om et forestående terrorangreb har fået USA og landets allierede til at bede folk om at holde sig væk fra lufthavnen, skriver flere nyhedsbureauer, herunder AFP og Reuters.

Samtidig rinder tiden og muligheden for en evakuering ud.

I lufthavnen har vestlige styrker i mange dage forsøgt at få statsborgere og afghanere, der har arbejdet for landene, ud.

Det skal ske inden tirsdag den 31. august. Her ophører en aftale mellem amerikanerne og Taliban, der sikrer sikker transport ud af landet.

- Jeg kan ikke udtrykke, hvor desperat situationen er. Truslen er troværdig, den er overhængende, og den er dødelig, siger James Heappey, der er minister for de væbnede styrker i Storbritannien, til BBC.

De mulige terrorangreb er ifølge underretninger til flere lande planlagt af Islamisk Stat - IS - i Afghanistan. Både USA, Storbritannien og Australien har udsendt varsler om, at statsborgere ikke skal nærme sig lufthavnen.

Flere lande har stoppet evakueringerne i løbet af onsdag og torsdag. Onsdag stoppede Danmark evakueringerne, mens Belgien, Holland, Polen, Ungarn og Canada torsdag indstillede deres evakueringer.

Ifølge AFP vil Frankrig og Tyskland indstille evakueringerne fredag. Det er amerikanerne, der har befalet et fransk stop af evakueringer, da man ikke længere kan garantere for sikkerheden.

Ifølge en vestlig diplomat i Kabul er området uden for lufthavnen stadig overfyldt. Ahmedullah Rafiqzai, der er civil luftfartsofficer, fortæller, at folk fortsætter med at samles rundt om portene til lufthavne trods risikoen for et angreb.

- Folk vil ikke flytte sig. De har besluttet sig for at forlade landet, så de er end ikke bange for at dø, siger han til Reuters.

Også fra Taliban bliver der udtrykt bekymring for et angreb. Særligt vagtposterne nær lufthavnen frygter for sikkerheden.

Den afghanske afdeling af IS i Afghanistan og Taliban er fjender, og IS har i de seneste år stået bag nogle af de dødeligste angreb i Afghanistan og Pakistan.

- Vores vagter sætter livet på spil ved lufthavnen i Kabul. De er i stor fare på grund af IS-grupperingen, siger en anonym talsmand ifølge Reuters.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har fastholdt, at aftalen med Taliban skal overholdes. Allierede lande har bedt om mere tid til at foretage evakueringer.

Det kan betyde, at flere afghanere med risiko for at miste livet måske bliver efterladt.

At det nærmer sig en afslutning på evakueringerne, vil kunne ses på den amerikanske indsats. De sidste to dage inden den fastsatte deadline vil indsatsen fokusere på at få tropper og materiel ud af landet.

I løbet af de sidste knap to uger er det lykkedes for USA og allierede at evakuere flere end 88.000 mennesker ud af Kabul. Det betragtes som den største luftbårne evakueringsmission nogensinde.