Terrortiltalt nordmand nægter sig skyldig i angreb i moské

Da anklageren Johan Øverberg har læst tiltalepunkterne op om drab på stedsøsteren og om et terrorangreb mod en moské uden for den norske hovedstad bliver Manshaus spurgt om, hvorvidt han erkender sig skyldig.

- Det gør jeg ikke, svarede han.

I anklagerne hedder det, at den tiltalte var inspireret af Brenton Tarrant, som skød over 50 personer i en moské i New Zealand sidste år.

Manshaus skal torsdag og fredag afgive forklaring i retten om, hvad der skete den 10. august sidste år, hvor han er anklaget for at have dræbt sin 17-årige stedsøster og for et terrorangreb i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for Oslo.

Han skal også have haft planer om et angreb i bydelen Grønland i Oslo.

Det skriver det norske medie Nettavisen, der har haft adgang til 100 sider, der angiveligt er Manshaus' noter.

Den 22-årige Manshaus åbnede ild i moskéen med et haglgevær, men blev overmandet af besøgende på stedet, inden han dræbte eller sårede nogen.

Under afhøringer har han sagt til politiet, at det var hans hensigt at "dræbe så mange som muligt".

Manshaus' advokat har op til retssagen sagt, at hans klient "handlede i nødværge" som "led i en modstandskamp".

Anklageren siger, at den tiltalte i længere perioder brugte tid på at studerede forskellige højreorienterede og højreekstremistiske hjemmesider.

- Den tiltalte har selv forklaret, at dette har været en hovedkilde til hans opfattelser, siger anklageren.

I september offentliggjorde politiet detaljer om drabet på Manshaus stedsøster, Johanne, der var adopteret fra Kina.

Ifølge obduktionsrapporten blev den 17-årige pige dræbt af tre skud i hovedet og et i brystkassen.

Retssagen varer frem til den 26. maj.