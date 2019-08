Terrorsigtet i Norge erkender faktiske omstændigheder

- Hans forklaring har givet et vigtigt bidrag til den videre efterforskning, tilføjer han.

Mandag blev Philip Manshaus varetægtsfængslet i fire uger, hvoraf to er i isolation.

Han mistænkes for at have affyret flere skud inde i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for den norske hovedstad, efter først at have dræbt sin 17-årige stedsøster.

Den 21-årige har efter sin anholdelse ikke hidtil villet sige noget til politiet om sagen.

Den sigtedes advokat, Unni Fries, afviser, at Manshaus har ændret sin indstilling og ikke rigtigt ville tale med politiet, som havde overvejet at tvangsindlægge Manshaus med henblik på at få en retspsykiatrisk undersøgelse af ham. Hun siger, at han har været samarbejdsvillig.

- Mit indtryk er, at dette er helt frivilligt fra hans side. Han ville afgive en forklaring og var parat til det nu, siger hun til avisen VG.

Imam Syed Mohammad Ashraf ved Al-Noor-moskéen i Bærum kalder Manshaus for "en fjende af menneskeheden".

Norske privatpersoner har indsamlet mere end 134.000 norske kroner til de personer, der overmandede den unge mand under hans angreb på moskéen.

Beløbet, der svarer til omkring 100.000 danske kroner, er indsamlet af 660 bidragydere.

Målet med indsamlingen, som foregår på den norske tjeneste Splejs, er at sende de to redningsmænd, Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal, på pilgrimsrejse til Mekka.