Terrorefterforskning i gang: Mand halshugget i Paris-forstad

Fransk antiterror-politi oplyser, at det efterforsker sagen som "et drab med forbindelse til en terrororganisation".

Angrebet er sket omkring klokken 17 fredag eftermiddag nær en skole i Conflans Saint-Honorine, der er en forstad i det vestlige Paris.

Offeret for halshugningen var skolelærer på mellemskoleniveau, oplyser en talsmand for politiet til nyhedsbureauet Reuters.

Læreren skal have vist karikaturtegninger af profeten Muhammed i undervisningen.

En politikilde fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at gerningsmanden ifølge vidner skal have råbt "Allahu Akbar (Gud er størst, red.)" i forbindelse med angrebet. Den information er ved at blive undersøgt nærmere, tilføjer kilden.

Da politiet ankom til gerningsstedet, fandt betjentene den halshuggede mand, og 200 meter væk derfra spottede politiet den mistænkte, fortæller en politikilde til AFP.

Den mistænkte gerningsmand var bevæbnet med en knivlignende genstand, som han truede politiet med.

Gerningsstedet er blevet afspærret, og bombeeksperter blev tilkaldt på grund af frygt for tilstedeværelsen af en bombevest, oplyser politikilden.