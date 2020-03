Mullah Krekar har fået 12 års fængsel i Italien for at have planlagt terror. Dommen er blevet anket (Arkivfoto).

Terrordømt mullah Krekar er udleveret fra Norge til Italien

Mullah Krekar blev sidste år dømt i Italien for at have planlagt terror. Han er nu blevet udleveret af Norge.

Den 63-årige mullah Krekar er torsdag blevet udleveret fra Norge til Italien.

Det siger Norges justitsminister, Monica Mæland, på et pressemøde.

Udleveringen har skabt store overskrifter i Norge, der i en lang årrække har forsøgt at smide mullah Krekar ud af landet. Det skriver norsk TV2.

Mullah Krekar, hvis egentlige navn er Najumuddin Faraj Ahmad, blev i juli sidste år idømt 12 års fængsel ved en retssag i Italien for at have planlagt terror. Dommen er blevet anket.

I februar blev det afgjort, at mullah Krekar kunne udleveres til Italien. Siden har coronavirusudbruddet dog været med til at besværliggøre det.

Justitsminister Monica Mæland siger, at italienske myndigheder har forsikret hende om, at han vil blive taget ansvarligt imod i forhold til udbruddet.

- Han kommer til at få den hjælp, han har krav på, siger hun.

Mullah Krekar blev pågrebet i Norge i november 2015 i en koordineret aktion, der var iværksat af italiensk politi.

Han er anklaget for at være leder af et terrornetværk ved navn Rawti Shax, der angiveligt har tilknytning til Islamisk Stat.

Politiet i Italien mener, at Krekar var leder for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere, som alle blev pågrebet under aktionen.

Det er for sin rolle i de netværk, at han blev idømt 12 års fængsel.

Brynjar Meling, der er advokat for mullah Krekar, er stærkt utilfreds med, at hans klient nu er blevet udleveret til Italien.

- Det her er en skammens dag for alle, der ikke har forhindret en udlevering af en åbenlyst uskyldig mand, siger advokaten.

Han tilføjer, at mullah Krekar blev hentet i fængslet torsdag morgen, og at han ikke fik mulighed for at sige farvel til sin familie.