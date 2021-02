Se billedserie Graffiti under en bro i Frankfurt den 17. februar 2021 viser de ni ofre for angrebet i Hanau. Foto: Michael Probst/Ritzau Scanpix

Terrorangreb i Tyskland sætter dybe spor

Den 19. februar sidste år gik en mand amok i to vandpibecaféer i den tyske by Hanau og dræbte ni. Et år senere forsøger myndighederne at genopbygge tilliden.

Verden - 17. februar 2021 kl. 16:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Da en mand, som var kendt af politiet for racistiske holdninger, gik amok i to vandpibecaféer i den tyske by Hanau den 19. februar 2020 og dræbte ni mennesker med skud, efterlod det en by i chok. Et år efter er der stadig spørgsmål, som aldrig bliver besvaret. Men truslen om ekstremistisk vold ulmer.

