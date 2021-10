Telegram hævder at have fået 70 millioner nye brugere på én dag

Tallet er ikke bekræftet andre steder, men ifølge SensorTower, som overvåger brug og downloads af apps, gik Telegram fra at være den 56. mest downloadede app i USA til den femte.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandagens nedbrud stod på i næsten seks timer, hvor 3,4 milliarder brugere over hele verden ikke kunne tilgå Facebook, Instagram og beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp.

EU's konkurrencekommissær, danske Margrethe Vestager, siger ifølge Reuters, at det massive nedbrud tydeliggør konsekvenserne af at sætte sin lid til få store spillere og peger på behovet for flere konkurrenter.

Pavel Durov benytter lejligheden til at ønske de mange nye brugere velkommen til Telegram.

- Vi svigter dig ikke, når andre gør, skriver han ifølge AFP.

Telegram blev grundlagt af den i dag 36-årige Pavel Durov og hans bror, Nikolai Durov, i 2013.

De to grundlagde også det sociale medienetværk VKontakte sammen.

Via Telegram kan brugere kommunikere gennem en kryptering, så de ikke kan spores af en tredjepart.

Telegram nægter at samarbejde med myndigheder og overdrage krypteringsnøgler. Det har resulteret i, at tjenesten er blevet blokeret i adskillige lande.

De russiske myndigheder har længe forsøgt at forbyde appen. Det er blevet begrundet med, at de vil forhindre terrorplanlægning mod russiske mål ved at kunne overvåge tjenesten.

En fransk dokumentar fra 2016 viste da også, hvordan der gennem Telegram blev kommunikeret og planlagt mulige angreb i Frankrig.

I januar i år oplyste Pavel Durov, at Telegram har over 500 millioner aktive brugere om måneden. Desuden fik tjenesten ifølge Durov 25 millioner nye brugere på et enkelt døgn i kølvandet på en justering af WhatsApps vilkår for datadeling.

Ifølge Facebook skyldtes mandagens nedbrud et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks routere.