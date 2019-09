Teknologigiganter støtter newzealandsk antiterror-initiativ

Det oplyser New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, mandag under FN's Generalforsamling i New York.

- Det nye, uafhængige Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) vil have dedikeret personale til mere effektivt at stoppe terrorisme og voldeligt, ekstremistisk indhold på sociale medieplatforme, forklarer Ardern.

Hun har gennem længere tid presset på, for at internetvirksomheder skal skride til handling i kampen mod terror online.

Den 15. marts i år blev 51 mennesker dræbt, da en gerningsmand åbnede ild i to moskéer i Christchurch i New Zealand, mens muslimer var i gang med den traditionelle fredagsbøn.

Massakren blev delvist transmitteret direkte på Facebook af den mistænkte gerningsmand.

Klip fra angrebet blev herefter "kopieret og delt millioner af gange i en hidtil uset størrelsesorden", udtaler Jacinda Ardern mandag i en fælles erklæring med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Den 28-årige australier Brenton Tarrant er mistænkt og fængslet for angrebet.

Han publicerede kort før angrebet et 74 sider langt manifest. Her beskriver han sig som en "almindelig hvid mand", der er inspireret af den norske massemorder Anders Behring Breivik.

I kølvandet på massakren i Christchurch allierede Jacinda Ardern sig med Emmanuel Macron og indkaldte i maj til topmødet Christchurch Call to Action i Paris.

Mødet fandt sted sideløbende med et møde for it-ministrene i organisationen for verdens syv førende industrinationer, G7.

Også repræsentanter for verdens største teknologivirksomheder deltog.

Ardern og Macron oplyser mandag, at siden topmødet for fire måneder siden er antallet af lande, der støtter initiativet, vokset fra 17 plus EU-Kommissionen til 48 plus tre internationale organisationer.

- Jeg ønsker ikke, at noget andet land skal befinde sig i den situation, som New Zealand gjorde i minutterne, timerne og dagene efter angrebet i Christchurch.

- Vi stod alene tilbage og skulle reagere på og fjerne livestreamet had, siger Jacinda Ardern.

Siden angrebet i Christchurch har Facebook meddelt, at det vil stramme sine regler for funktionen Facebook Live, hvor brugere kan vise videoindhold direkte på det sociale medie.