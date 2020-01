Moren og forsvareren for den 19-årige britiske pige taler med pressen uden for Famagustas distriktsdomstol i Cypern den 7. januar, efter at pigen har fået en dom på fire måneders betinget fængsel. Ifølge dommen løj hun om en gruppevoldtægt.

Teenager vil renses i gruppe-voldtægtssag

19-årig britisk pige er dømt skyldig i at have løjet i en omstridt sag om gruppevoldtægt i Cypern. Men hun giver ikke op. Sagen skal tilbage til domstolene.

Pigen er dømt skyldig i at have løjet om gruppevoldtægten ved en distriktsdomstol i Cypern.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her