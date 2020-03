Teenager omkommer i stort jordskælv i Kroatien

En teenager er søndag omkommet i forbindelse med et stort jordskælv nord for den kroatiske hovedstad, Zagreb.

Billeder fra det ramte område viser, at flere bygninger er blevet ødelagt, og at mange mennesker er sendt ud i gaderne.

Derudover er en del biler blevet begravet i murbrokker.

- Et ambulancehold kørte ud til området og fandt under en kollapset bygning en person, der ikke længere viste tegn på liv, siger Zarko Rasic, der er leder på en akutmedicinsk afdeling i Zagreb.

Jordskælvet havde ifølge myndighederne en dybde på ti kilometer.

Først beregnede man skælvets styrke til 6,0. Men det blev siden justeret ned til 5,3.

Ifølge Reuters kunne jordskælvet mærkes på tværs af det vestlige Balkan.

- Det varede i ti sekunder. Det er med afstand det stærkeste, jeg nogensinde har oplevet, fortæller et øjenvidne til Reuters og tilføjer, at skælvet blev fulgt op af flere efterskælv.

Kroatiens indenrigsminister, Davor Bozinovic, har på Twitter opfordret folk i gaderne til at holde afstand fra hinanden på grund af coronasituationen.

Ved at holde afstand håber ministeren, at man kan mindste muligheden for smittespredning.

Indtil videre har Kroatien oplyst om 206 tilfælde med personer, der er smittet med coronavirus. Landet har haft ét dødsfald relateret til virusset.